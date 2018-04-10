巨城飛天椅失速傷人 受害童家屬籲規範「移動式遊具」

遠東SOGO飛天椅意外家屬出面呼籲內政部注意「移動式遊具」規範。（記者蔡彰盛攝）

2018-04-10 11:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕日前新竹遠東SOGO巨城店發生兒童遊樂設施意外，1名兒童因為「飛天椅」器材突然失速而摔落，另有7名成人為救援孩童而受傷。今天上午受傷孩童的母親與其他受傷民眾在律師陪同下，前往新竹地檢署告發，希望檢方介入調查，釐清責任歸屬。家屬及律師同時提出訴求，要求主管機關儘速修法，對遍及全台夜市、商場、活動的「移動式遊具」做出規範，莫再讓悲劇發生。

受傷孩童的媽媽表示，時常帶小朋友去巨城消費，原本以為提供的設備至少應有一定品質，卻發生這種意外。再加上現場並無廠商或百貨業者的人員在第一時間處置傷者，更有不少患者是自行坐計程車就醫。

律師邱顯智表示，據報載這次事件的主因疑因工讀生要調整音量，卻誤觸加速鍵而導致意外，但這次發生意外的飛天椅，音量的調整和開關鍵都在上方的面板，而加速鍵卻是要打開下方的控制表，如此的誤差很難令人相信只是人為疏失，希望檢察官可以藉此案件查明是否有所不法，期盼不再有悲劇發生。

律師連郁婷表示，這次事件並非個案，飛天椅廠商「動力育樂」所提供的卡丁車，在2月28日也發生過火燒車的意外。尤有甚者，該廠商活動範圍遍及全台，包括新北耶誕城、台北101耶誕活動也出現過他們的遊具。但這種「移動式遊具」，不論是中央，還是地方政府，一直都無法可管，只能說靜候調查，中央主管機關內政部也未表示將對現行法規做任何檢討。

家長與律師呼籲內政部啟動檢討措施，儘速提出修法版本，詳細訂定「移動式遊具」的檢驗、保養、操作人員培訓等規範，以確保安全；另外，在中央修法之前，新竹縣市政府也應該積極研擬方案，避免類似案件再次發生。