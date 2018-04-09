偷舊眷舍抓不怕 還串通眷村人再做案

2018-04-09 14:19

［記者陳彥廷／屏東報導］ 東港鎮共和社區因眷村改建，不少老舊房屋已無人居住，但一間間空屋卻成竊賊覬覦目標，27歲的東港蕭姓男子，日前先是偷走共和新村馬路水溝蓋，雖已被警方查獲，但自稱「沒錢吃飯」的他，被抓不僅不怕，還將歪腦筋轉到公眾較不會注意的舊眷舍，但不熟悉屋況的蕭嫌，竟找來年紀大他13歲的眷村人牛姓男子當嚮導，而牛男受利所誘，竟真的配合「反咬布袋」，大白天就行竊，行徑非常囂張。

東港分局東港派出所日前就已接獲民眾報案，指稱在共和新村大樓內，看到有人在舊眷舍旁鬼鬼祟祟，疑似就在作案，該所副所長曾文華、警員陳家豪、蘇皇旗等3人行經該區時，總會特別驚覺，果然在到達現場後，就看到兩名轄內治安顧慮人口牛男、蕭男，行蹤詭異地將一堆拆下來的鐵窗裝上推車，正準備綁在機車後方載運變賣，警方當場查獲並帶回偵辦。

「就是同一人！」警方調查，發現27歲、有毒品、竊盜前科的蕭嫌就是日前偷水溝的的主嫌，這次還夥同眷村人牛姓男子共同做案，行徑非常大膽。

警方表示，於攔查2嫌後，詢問這批鐵窗從何而來，2人竟辯稱是「路上撿來的」，警方通知房屋管理人前來了解，管理人查看後確認屋內的鐵窗皆被人拔走了，當場戳破竊嫌的謊言，經偵詢後2嫌均坦承不諱，全案依竊盜罪移送偵辦。

東港分局分局長劉清俊表示，東港鎮共和社區因眷村改建，居民搬遷後造成許多閒置空屋，因空屋內仍有安裝鐵門鐵窗，容易被竊嫌鎖定目標，警方除加強巡邏外，也請社區居民幫忙關注，若發現可疑人士可隨時報案，一同為社區治安付出心力。

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