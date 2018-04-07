橘子3箱2500元！ 北投阿嬤遭怪男上門「強迫購買」

陳女上網發文說，阿嬤遭不明男子強迫推銷3箱2500元的橘子。（翻攝自臉書「台北之北投幫」）

2018-04-07 18:31

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市北投區日前出現強迫推銷水果的怪男子！陳姓女子上網PO文說，兒童節當天，阿嬤晨運返家，突然有陌生男子上門，販售3箱總價2500元的橘子，阿嬤當時以「我怕酸、不敢吃啦！」推託，豈料，男子一直站在門口不走，硬要阿嬤買下，當時家中沒人在，阿嬤只得付錢了事。台北市警北投分局光明派出所說，事發至今，仍未接獲相關案類報案，呼籲受害者能夠出面提告。

警方說，男子對阿嬤的強迫買賣行為，已經觸犯社會秩序維護法第68條3款的「強買強賣行為」，依法可裁罰拘役3天或是罰鍰1萬2000元；如果推銷當時，男子的肢體或言語中透露出「脅迫」意味，讓阿嬤心生畏懼、掏錢購買，則可能已觸犯刑法的恐嚇罪。

陳姓女子於週三（4日）下午近1點，在臉書「台北之北投幫」社團貼文說：「不知道大家有沒有遇過以下的情況？今早家門外出現一位男子（皮膚黑黑的身材有點胖）趁著家裡沒人的時候來兜售老人家三箱橘子收了2500元（他說一箱900三箱算2500就好）我阿嬤連忙說著不用了他怕酸所以不敢吃橘子，結果沒想到那個人說沒關係啦！這很好吃就這樣自己擅自擺在家門口要我阿嬤付錢，由於家裡年輕人都不在阿嬤也不敢輕舉妄動希望大家可以留意一下這個人！別被他給騙了！」引起上百名幫友關注。

據悉，陳女家住在台北市泉源路一帶，鄰近都是山路，陳家阿嬤晨運獨自返家，竟然遇到強迫推銷；附近居民說，菜市場的橘子3斤才100元，一箱竟然要價900元，還自動打折為3箱2500元，直呼強迫推銷的男子「太誇張啦！」居民也說，遇到這種事情，一定要趕快報警！