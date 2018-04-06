輪調新制出爐 二審檢察官3年任滿須回一審

2018-04-06 15:12

〔記者楊國文／台北報導〕法務部今天公布受檢察官高度關注的一、二審檢察官輪調新制，並表示為落實司法改革國是會議決議，依新頒訂的「一、二審檢察官輪調實施要點」規定，未來二審（含高分檢）檢察官任期以3年為限，3年屆滿須論調一審，輪調新制不限申請輪調二審的次數，期許能提升檢察體系效能。

法務部指出，為落實精緻偵查政策，提升檢察官本職學能，強化辦案經驗傳承，有必要增加不同審級檢察業務的歷練，因此制頒這項「高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官輪調實施要點」，共有8點，已於4月3日函頒給各檢察機關，將適用於今年107年度的檢察機關人事作業。

輪調實施要點規定，從107年度起，申請輪調二審的檢察官，應填具屆滿後調任一審的同意書，二審檢察官任職3年後，應立即調任地檢署檢察官，但可繼續申請輪調二審。

要點特別指出，二審任滿3年的檢察官，可優先選擇回任一審的服務機關，而表現優異者，有可能優先遴選派任檢察長，或轉任法務部所屬的司法行政人員、借調至其他機關辦事。

關於一審檢察機關多次關注「舊二審」檢察官（即現職二審檢察官）是否應參加輪調的問題，法務部在要點中未強迫現職二審檢察官回歸一審，一審檢察官是否有不同意見，有待觀察。

但要點以「鼓勵」方式指出，現職二審檢察官若自願調任一審，仍享有優先選擇回任單位的權利，表現優異者，同樣有遴選檢察長的優先機會，及轉任司法行政人員或借調其他機關辦事。