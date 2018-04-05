「做完很舒服」 偷腥人夫傳顏射照給小三GG了

2018-04-05 20:52

〔記者陳慰慈／台北報導〕台北市陳姓男子被老婆發現，隱瞞人夫身分與在泰國旅遊認識的林姓女子搞曖昧，甚至跟林女到東京玩樂，發生性行為。林女得知陳男已婚後，兩人仍相偕泡湯，陳妻還在LINE發現林女被顏射的照片，老公還開心回稱：「做完很舒服」，陳妻怒對兩人提出民事求償，台北地院日前判陳男、林女須賠陳妻40萬元，可上訴。

去年2月離婚的陳妻指控，2015年7月，老公到泰國旅遊認識同團的林女，兩人開始約會交往，2016年1月甚至還同遊東京5日，同年3、4月發生性關係。她發現後，打電話給林女，要對方不要再招惹她老公，老公也道歉保證不再跟林女來往，未料，前年12月及去年1月，兩人又一起到礁溪泡湯，還拍下臉貼臉、擁抱、親吻等多張照片，害她因此罹患憂鬱症，怒對兩人求償80萬元精神慰撫金。

開庭時，陳男坦承一開始並未向林女表明已婚身分，辯稱兩人僅是志同道合的朋友，而且現代社會中，婚後與異性友人保持合宜社交，並未違反社會善良風俗。他還說，東京之行是跟團出遊，並非兩人單獨前往，林女裸體躺在床上、臉部沾有精液的照片，是他在網路上看到「一個跟林女長得很像的女人照片」，所以故意傳給林女看，「想要作弄她」，否認說過「做完很舒服」。

陳男並解釋，他平日就常與其他朋友相約泡湯，當天旅遊途中臨時起意跟林女去泡湯，泡的是大眾池非個人池，而所謂的「曖昧照」，是「錯位造成的視覺誤差」，兩人僅是搞笑自拍照。

林女未出庭答辯，僅提出書狀表示，與陳男僅是朋友關係，兩人也未有逾越分際行為，一切都是陳妻「捕風捉影」。

與陳男、林女一起到日本旅遊的吳姓男子則證稱，日本行程是自由行，前2天因人生地不熟，確實是團體行動，後3天就大家就分開走了，足證兩人並非參加旅行社的團體行程，陳男隱瞞妻子與林女單獨出國，已違反婚姻關係應負的誠實義務。

又，兩人造訪的礁溪溫泉旅館說，旅館大眾池僅供住宿客使用，且須著泳衣入池。法官質疑，若泡湯是「臨時起意」的行程，兩人怎麼會事先準備泳衣？且照片中的兩人身著情侶裝，不乏親吻、環抱等親密動作，雖無法證明兩人發生過性行為，但可認定兩人為男女朋友關係，已侵害陳妻的配偶權，審酌兩人收入，判兩人須賠40萬元。