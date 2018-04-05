知名三陽製藥公司製偽藥 老董張朝霖判刑罰百萬

2018-04-05 00:06

〔記者李立法／屏東報導〕以生產消痔丸、金絲膏等痠痛藥品聞名的GMP藥廠「三陽製藥公司」，竟淪落到與地下藥廠為伍，生產偽藥賺起黑心錢，70歲老董張朝霖被屏東地方法院以製造偽藥罪判處有期徒刑2年6個月，併科罰金100萬元，可上訴。

曾有「藥布之王」稱號的三陽製藥，過去所生產的招牌商品金絲膏、救肺散、消痔丸等，是許多消費者耳熟能詳的痠痛藥品，卻在10多年前發生資金糾紛及商標官司，公司營運逐漸走下波，100年6月三陽製藥潮州廠發生氣爆後便停止生產，開始委外製藥。

屏東地檢署於102年10月調查發現，張朝霖將公司製藥業務交由禾興藥業公司負責人鄭建助處理，禾興藥業卻是一家登記在偏僻鄉間鐵皮工寮且未具合法製藥執照的地下工廠，髒亂不堪的廢棄豬舍充當生產線，將製造的枇杷膏、固精丸、救肺散、痠痛貼布等數十種藥品賣給消費者，不法獲利上千萬元。

檢方將張、鄭2人及10多名公司幹部依違反藥事法起訴，張朝霖雖否認製造偽藥，強調他只是公司掛名的負責人，但屏東地院合議庭根據檢方提供的證據及相關涉案人員證詞，認定張朝霖與鄭建助分工合作，共同經營三陽製藥公司，依製造偽藥罪併處張朝霖2年半徒刑，併科罰金100萬元，鄭建助犯後坦承犯行，併處1年10個月徒刑，併科罰金80萬元，其餘涉案員工多數獲得緩刑或判無罪。