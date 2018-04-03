陰錯陽差！回頭換皮包卻差一點要人命

2018-04-03 10:49

［記者楊政郡／台中報導］林姓租車行老闆帶2年輕人，從雲林到台中市為女友的閨密「舒舒」慶生，但發現「舒舒」也找劉姓男子等2男2女一起慶生，心生不悅，劉男開口迴護壽星，讓林聽了很不悅，林男原本和女友先行離去，但林男女友拿錯皮包，後又回頭來換皮包，林憤恨難平，將當時準備搭計程車離去的劉男拉下車，以預藏瑞士刀刺殺多刀，才倉皇離去，劉男經送醫後救護4天才救回一命，林、徐2男被依殺人未遂起訴，李男依傷害罪起訴。

當天救護車到場只看到名年輕男子倒在地上，路人還以為男子是酒醉，竟是被砍傷，地上留有大片血跡，男子意識不清，緊急送中國附醫急救，經4天急救及加護病房照顧，才恢復意識救回一命。

起訴書指出，在雲林縣從事租車業的林男，其女友的閨密「舒舒」，106年11月9日時在台中市中清路某KTV慶生，林男帶徐姓未婚員工、李姓友人，風塵僕僕從雲林連夜開車到台中參加，準備向「舒舒」敬酒致意，但到場發現「舒舒」也找來男男女女多人一起慶生，林老闆對現場為何出現其他男生，頗有微詞，與他的預期有不同。

「舒舒」邀約的友人之一劉男，開口迴護「舒舒」，大概是說慶生本來就越多人越好，話雖如此，但場面可能不是林男所預期，不久後即與女友、徐、李等人先行離去。

陰錯陽差，林男女友臨走時拿錯皮包，拿到柳姓女子的皮包，約凌晨2時許林等又回頭準備換皮包。

而「舒舒」他們也正散場要離去，劉男等已上計程車，可是林男懷恨在心，根本沒在意換皮包之事，竟把劉男拉下車，以瑞士刀對劉左肩、左背各刺一刀，又換手由徐男持瑞士刀對劉男左下背、右上背又各刺一刀，李男還上前腳踢劉男。

被告林、徐辯稱沒有殺意，李則辯稱沒動手，不過檢方根據傷勢及現場多名證人供詞，依殺人未遂起訴林、徐，李男以傷害罪起訴。