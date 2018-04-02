好心載上班害同事遭截肢 她被求償939萬

2018-04-02 18:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一時的錯誤，讓好友反目成仇、對簿公堂！

梁姓女子基於情誼載騎機車同事林女上班途中，為超越前方拖車貿然超車，自撞電線桿不說，後座的林女也被摔出、右腳還遭拖車輾過、慘遭截肢。林女憤而向拖車公司、司機與梁女連帶求償939萬元，新竹地院審理認為梁女應負全部責任，最後判賠415萬元。

林女指控，同事梁女104年2月騎機車載她上班途中，為超越前方拖車，貿然駛出路面邊線超車，自撞路旁電線桿，她摔落向左滑入車道，右腳被拖車輾壓，因而右膝下截肢。

林女說，適值妙齡的她，求學期間即取得中餐烹調丙級技術士證，於就讀科技大學休閒事業管理學系並於人力公司工作期間，逢此無妄之災，因本次事故錯過導遊證照考試，從此與自己專業及興趣無緣，目前擔任美甲師助理，身體殘障深感自卑，身心承受極大痛苦，因此向拖車公司、司機、同事梁女共同請求賠償939萬元。

法官調查，案發當時梁女基於情誼搭載林女，卻未遵守交通規則而釀禍端，且兩人於本件事故當時，原係人力資源公司同事，另一方面，拖車雖有輾壓林女右腳事實，然係先肇事的梁女應負全部肇事責任，林女從機車摔落後向左滑入車道，對於其餘用路人而言，均屬措手不及，無從保護林女免於死傷，最後判梁女應賠償415萬元。