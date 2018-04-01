老穿前女友送的定情外套被認出 染毒車手：難忘舊愛

2018-04-01 16:51

〔記者許國楨／台中報導〕王姓男子原在工地上班月入近6萬元，但受損友慫恿「爽領輕鬆賺」淪陷當詐騙集團車手，為減輕提領贓款時的道德壓力甚至染上吸毒惡習，為此與女友分手後，除了睡覺外，幾乎時刻都穿著前女友送的定情外套，連犯案時也不曾脫下，藉此睹物思人，但也因辨視度太高露餡，被警方鎖定循線逮人還起出一堆毒品，他後悔表示「希望可以重來」。

為防制詐騙集團車手提領贓款，台中市警局執行「斬手行動」，藉由大數據關聯性分析再調閱影像、聲請拘票查緝到案，此次短短4天行動共查獲66名車手成績勇冠全國，並持續針對指認上手案件擴大追查，以徹底瓦解詐騙集團組織，期間警方發現一名在豐原、大雅山線地區一帶流竄的23歲王姓車手，在ATM前提領贓款時都穿著同一件墨綠色外套，因辨視度太高被鎖定。

警方當天持拘票到王男位在神岡區的藏匿租住處埋伏，趁王男下樓抽菸時逮人，意外從身上搜出安非他命、搖頭丸等毒品，隨即帶同上樓搜索時更起獲毒品咖啡包原料超過400公克，他在警訊中供稱，原在工地上班月入近6萬元，但受損友慫恿「爽領輕鬆賺」淪陷當車手，且為了減輕提領贓款心理壓力，甚至染上吸毒惡習。

王男無奈表示，原以為可以「爽賺」，殊不知車手頭每週統計提款金額，「檢討誰領的少」，因為總是墊底壓力飆升，每次提款前藉吸毒「壯膽」、提款後又吸毒「放鬆」，才越陷越深，警方同時起獲王男犯案時穿的外套，他沉痛指出，那是前女友所送的第1件禮物，「原本是情侶裝」，格外珍惜，但因自己誤入歧途，「淪車手又染毒」，兩人因而分手，王男後悔表示「希望可以重來」；警方訊後將全案依詐欺及毒品等罪嫌送辦，並繼續追查上游共犯。

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