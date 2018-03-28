侵門踏戶開槍！黑槍藏廟裡 神明不保佑

警方帶槍擊案嫌犯到石廟里萬善廟裡取槍。（記者廖淑玲翻攝）

2018-03-28 18:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕老天有眼！做壞事把槍藏廟裡，神明也不會保佑。虎尾警方今天（28日）破獲雲林縣二崙鄉發生的一起槍擊案，查獲藏在石廟里萬善廟的1把制式霰彈槍、1把改造手槍，帶回林姓主嫌等7人，訊後依法移送。

許姓男子（29歲）與王姓被害人曾有賭債糾紛，本月25日獲悉王男在二崙鄉荷苞嶼一間鐵皮屋訪友，竟找來表弟林姓男子（26歲）率眾持長短槍到場叫囂，揚言討債。

林姓男子等人一發現王姓被害人在屋內，竟闖入屋內開槍洩憤，其餘眾人分持棍棒砸毀門窗，王姓等被害人驚慌失措，從後門逃逸，僅受擦傷等輕傷，都沒有大礙，鐵皮屋的木門、牆上則彈痕累累，林男等人為湮滅證據，還撿拾現場彈殼後，才駕車逃逸。

虎尾分局偵查隊接獲情資後成立專案小組，全力追查，昨晚掌握林男及同夥行蹤，分別到麥寮、東勢、土庫、虎尾等鄉鎮拘提許男、林男、曾男等7人全數到案漏夜偵辦。

林男坦承為幫兄弟出氣，才拿出友人寄放的槍開槍，只是想要威嚇對方，事後將槍藏在土庫石廟里一處公墓旁的萬善廟，想請神明保佑，結果還是難逃法網！

警方在廟後方的置物櫃查扣1把制式霰彈槍、1把改造手槍，今天依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、毀損等罪移送並擴大偵辦。

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