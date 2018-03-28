花蓮縣議員許淑銀涉貪災後重建款 二審改判8年6月

花蓮縣議員許淑銀（中）時任秀林鄉長時貪汙蘇拉颱風災後重建款 一審被判9年，許不服上訴，二審仍被判8年6個月。（記者王峻祺攝）

2018-03-28 15:17

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣議員許淑銀在2012年時任秀林鄉長時，因蘇拉颱風重創和仁、和中部落，第一時間挺進重災區，被前總統馬英九封為「英勇女鄉長」，但事後卻利用發包災後重建款大發國難財，收受包商賄賂、回扣215萬元，花蓮地方法院2015年依貪汙罪判她9年徒刑，許不服上訴，花蓮高分院日前仍依貪汙罪判8年6月；許獲知後並未表態任何意見。

2012年8月蘇拉颱風重創花蓮秀林鄉和平村，其中3個村落遭土石流壓毀，當時鄉長許淑銀即時強制撤村，還因忙於救災累倒吊點滴；中央共分2階段撥款1000多萬元協助救災，但她卻明知鄉民代表王金福非合格營建廠商，竟內定由王男借牌承包合計1500多萬元的搶修工程，再由王交付工程款約1成賄賂合計155萬元。

判決書指出，許淑銀還指示建設課代理課長吳俊宏，依限制性招標讓王金福順利得標，吳俊宏也從中收受賄款30萬元，同年9月又有另名包商得標2件搶修工程合計630多萬元，許淑銀同樣要求1成回扣「意思一下」，該名包商於是先準備30萬元拿到「鄉長室」給許，但許嫌少後包商又補上30萬元，合計60萬元。

法務部調查局東部地區機動工作站隔年1月間接獲檢舉，在發動搜索前1天，許淑銀、吳俊宏兩人主動向檢方自首，許繳回賄款合計245萬元，還比收受的回扣215萬元多溢繳30萬元。

花蓮地方法院2015年依許淑銀收受賄賂、收取回扣兩罪，判處應執行9年徒刑，所收賄款、回扣合計215萬元沒收，許不服上訴；花蓮高分院二審法官考量許未婚、目前擔任縣議員、經濟小康等生活狀況，犯後曾試圖串供隱瞞，至偵查中期以後才坦承犯行，並繳回相關賄款態度及犯罪動機、目的、手段等一切情狀，本月改判8年6月，全案仍可上訴。