玩命自拍！3男攀新北大橋塔柱 距地面逾40層樓高

3男攀上新北大橋塔柱，畫面險象環生。（擷取自IG）

2018-03-28 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕新北市3名男子為模仿國外極限高樓攀登運動（Extreme high-rise climbing），竟爬上距離地面高達135.75公尺的新北大橋塔柱頂端，還透過空拍機拍下現場畫面上傳IG（instagram），由於3人並未配戴任何安全防護措施，讓網友們不禁驚呼「光看照片就腳軟」。

工務局極為驚訝一度懷疑是合成照片

新北市政府工務局獲悉後極為驚訝，一度懷疑是合成照片，但也透露，新北大橋是有維修孔可以通往頂端，不過，無法直抵塔柱頂端，究竟這3人是如何攀爬上去，已經交由警方調查。

張貼在Instagram上的照片顯示，3名男子一身黑色勁裝，站立在寬度不到50公分的塔柱頂端，距離地面逾40層樓高，看上去非常驚險。3人的好友及粉絲們見圖後紛紛在IG留言說「光看（照片）腿就軟了」、「狂喔∼不同角度的視野，厲害，安全為重學弟！」、「你們怎麼上去的？」、「這在哪裡啊？」。

該篇貼文並未提及他們如何攀爬至橋頂，也沒有表明身分，三重警方對媒體表示，將查明3男的身分並釐清動機，呼籲民眾切勿進行這類危險行為，以免發生意外或浪費社會資源。

跨越二重疏洪道的「新北大橋」費時5年多興建完成，是新北市首座斜張橋，造型相當「吸睛」。（資料照）