2男買百包毒咖啡疑想轉售 被攔檢太緊張露餡

2018-03-24 21:41

〔記者王捷／台南報導〕台南警方24日凌晨設立路檢點時，發現排隊路檢的許姓駕駛神情很緊張，車窗一打開飄出淡淡的K毒味，讓資深的警備隊長曾東雨覺得可疑，要求許男打開在腳踏墊上的隨身包包，豈料一打開卻發現滿滿都是有惡魔圖案的毒品咖啡包，許男及乘客翁姓男子自稱，這些咖啡包都是稍後兩人要開毒趴時吃的，遭警員打臉反問吃這麼多包是不是要自殺？全案將往販毒罪嫌偵辦。

20多歲的許男沒有前科，他與友人翁男在嘉義買了100包摻有二級、三級毒品成分的咖啡包，疑似想要靠轉售賺一筆，豈料兩人開車進入市區的途中，遇上警方設置臨檢點，警備隊長曾東雨遠遠就發現，許男神色很緊張，看到車輛駛入臨檢點，車窗一搖下來，就發現車內飄出一股K毒味。

這時，曾東雨發現翁男腳踏墊上放了一包隨身包包，包包塞的滿滿的直覺可疑，要求翁男打開包包檢查，這時才發現百包咖啡包，許、翁兩人坦承是共同持有。

許男向警方供稱，這些毒咖啡是從嘉義買來的；但警方懷疑兩人可能涉嫌販毒，問許男是否有意轉讓、販毒？許男疑似擔心涉嫌販毒，立刻辯稱100包毒品都是他與翁男要服用，一人要吃50包才夠，警方反問許男吃這麼多是不是要自殺？讓兩人啞口無言，全案將往販毒案偵辦。

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