港女遭殺害棄屍命案 香港警務處今將赴刑事局取證

2018-03-21 10:53

〔記者邱俊福／台北報導〕香港籍潘姓女子來台遭同行男友殺害棄屍案，香港警務處預定今天中午來台前往刑事局取證。刑事局表示，香港警務處行前已先來函，也跟其表達雙方無司法互助，須由香港律政司向我國法務部國際及兩岸事務司協調及商討如何進一步處理。

據悉，香港警務處申請來台，主要目的是為能取得兇嫌犯案的相關證據，以及前往行兇現場進行了解，不過刑事局礙於雙方沒有司法互助，無法主動提供相關資料與協助，雙方仍須透過司法相關部門聯繫。

目前香港警務處預計約今天中午抵台，隨即直接前往刑事局了解港女命案相關事證。