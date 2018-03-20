PO文亂講警察毒打民眾 被依誹謗罪起訴

2018-03-20 15:35

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市50歲鄭姓男子去年2月間，散步經過桃園區安慶街，見桃園分局兩員警逮捕酒後滋事的徐姓男子，竟匿名在臉書社團發文稱「警察抓民眾的頭去撞牆」、「警車壓到民眾雙腿」、「警察強脫民眾衣服」等語，指控桃園分局陳姓、王姓員警無故毒打民眾，檢方依誹謗罪嫌將鄭起訴。

檢方調查，當天上午8點，酩酊大醉的徐男不滿員警酒測，忽然情緒失控向陳、王兩員警咆哮，更以三字經辱罵，當場被依妨礙公務罪嫌移送偵辦，依法遭判拘役50天、緩刑兩年。

案發當天另名鄭男經過現場，看到員警逮捕徐男竟心生不滿，返家後使用匿名帳號在臉書社團發文指控員警對無辜民眾動粗，「警車壓到無辜民眾的不但腳沒道歉，還脫衣毆打一頓再上銬送警局」，並回應網友：「警方將男子推倒、壓他的頭去撞牆再狠揍一頓。」

檢方調查指出，員警執行勤務時並未將徐男打趴在地，也無駕駛警車輾壓徐男雙腳等情形，桃園分局認定鄭男的言論足傷害陳員、王員名譽，依法將他函送偵辦；鄭男到案後坦承在臉書發文，但堅稱是看見員警與徐男推擠才會使用「打」字描述現場情況，否認妨害名譽。

檢方表示，當天被逮的徐也作證稱未遭員警打趴在地，另據員警密錄器顯示沒有毆打情形，檢方經偵結依誹謗罪嫌將鄭男起訴。