警專招生廣告結合電競射擊 被虧「當警察不能開槍」

宣傳圖以維安特勤隊作為主體，並模擬電競常見的射擊遊戲情景，引起網友熱議。（圖擷取自NPA署長室臉書粉絲專頁）

2018-03-20 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕警政署臉書粉絲團「NPA署長室」先前曾在臉書貼出「喜歡攝影嗎？那你來抓三寶」創意警專招生廣告，廣受網友好評，而昨日「NPA署長室」又貼出新版招生廣告，從電競常見的射擊遊戲作為切入點，並表示「當不了電競選手沒關係，我們給你最真實的體驗，讓你成為真正的英雄，現在就報名」。

這次的宣傳圖以維安特勤隊作為主體，並模擬電競常見的射擊遊戲情景，圖中則寫著「我的願望，當一個很厲害的警察」，「NPA署長室」在臉書推文寫著：「當不了電競選手沒關係，我們給你最真實的體驗，讓你成為真正的英雄，現在就報名。」

「NPA署長室」此次將維安特勤隊與射擊遊戲畫面作結合的巧思也獲得許多網友好評，甚至吸引到知名遊戲公司「Ubisoft」的小編前來留言，開玩笑地說：「如果沒空考警察也不要緊，我們給你最擬真的虛擬體驗，讓你在忙碌上班上課之餘也能抽空拯救世界、捍衛你所愛的一切。」「NPA署長室」則回應：「期待臺灣特勤幹員在遊戲登場！#在現實環境與虛擬遊戲中都在拯救世界」。

另外，也有網友認為：「只不過被打到會有死亡的風險，打死對方玩家可能要賠錢，無法存檔無法重玩，請三思」、「這個被射到遊戲就沒有第2回合了。」「可是署長，當警察不能開槍啊…」。