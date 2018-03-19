拉下鐵門的派出所將被裁撤？ 嘉縣警局：不會！

2018-03-19 20:42

〔記者曾迺強、蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣警察局因應「2018台灣燈會」支援勤務，轄內6個分局實施跨所聯合執勤，3月11日燈會結束後，竹崎分局龍山、復金、里佳、達邦4個派出所，深夜10點後仍關門不開放，鄉親除了認為得繞遠路去報案，相當不便，也憂心這些人力偏少的派出所，恐被裁撤。

嘉縣警局行政科長鄭寶林說，燈會結束後，仍有員警尚未排休年假，授權各分局調配人力，如民雄分局月眉、安和、溪口、柳溝、新港、南港6個派出所，及水上分局太保、新埤派出所仍聯合執勤；朴子分局各派出所因應「2018世界搏茶會」活動在六腳鄉蒜頭糖廠舉行，也合併值勤，活動結束後，視人力恢復正常勤務作業；中埔、布袋分局各派出所恢復正常勤務作業。

縣議員詹黃素蓮今天邀竹崎鄉各村村長及竹崎分局討論山區警力配置問題，復金村長劉國輝等人提到，燈會已結束，為何派出所還沒未恢復正常，不少村民憂心派出所是否將要裁撤。

竹崎分局長江建忠說，分局因應阿里山花季活動，調整部分派出所共同編排勤務，待4月10日花季結束後，檢討警力配置，保證沒有裁撤的問題。

江建忠說，竹崎分局轄區21個派出所，除竹崎、梅山、鹿滿3所編制12人，其餘編制3至5人，依警政署規定，編制7人以下可以值宿，也就是晚間10點到隔天上午8點可關門在值班台旁休息。