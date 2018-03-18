處理車禍謊報攔查酒駕 2警員遭判刑1年、記過2次

2018-03-18 11:22

〔記者錢利忠／台北報導〕兩名時任新北市警局三重警分局重陽派出所的林姓警員，貪圖抓酒駕的績效，竟將酒駕肇事的事故通報案件，不實記載為主動攔查發現酒駕，而各獲敘嘉獎一次，後來警局政風室察覺異狀，依偽造文書罪將兩人法辦；高等法院審理後，各判兩人1年徒刑、緩刑3年，另被移送公務員懲戒委員會審理，公懲會各判兩人記過2次。

判決書指出，103年8月1日晚上9點多，兩名林姓員警獲報處理交通事故時，發現肇事者酒駕值達0.69毫克，兩人明知該件酒駕取締是因處理交通事故所查獲，卻為謀取行政獎勵，不實向上呈報謊稱是兩人主動攔查取締。

為貪圖1支嘉獎的績效，兩名員警在「新北市政府警察局三重分局重陽派出所一般陳報單」及「新北市政府警察局三重分局一般刑案通報單」上，刻意隱瞞肇事者酒駕肇事的經過，不實記載警方見行跡可疑而予以攔查等字眼，謊報「查獲經過」。

全案經新北市警局政風室發現，兩名警員因而被依偽造文書罪法辦，該案上訴二審後，高院去年各判兩人1年徒刑、緩刑3年，均須支付公庫10萬元罰金；兩人除涉犯刑法之外，另被依違反公務員服務法移送公懲會審理。

公懲會認為，兩名員警違法失職，有違公務員服務法第5條，公務員應誠實清廉、謹慎勤勉等規定，已損害公務員的聲譽，為維護官箴，判兩人各記過2次。