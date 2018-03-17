邪門！？紙廠才發生老闆娘凶殺命案 今晚傳火警

西屯區一家紙廠前幾天才發生凶殺命案，今晚又傳出火警。（記者許國楨翻攝）

2018-03-17 23:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間紙廠本週二才驚傳鍾姓老闆娘遭男子黃明敏刺死命案，畏罪自殺的黃嫌戒護就醫一直到今天下午才依殺人罪移送法辦，沒想到今天晚間紙廠竟又傳出火警，所幸火勢及時撲滅未造成傷亡，但張姓老闆情緒激動強烈質疑有人蓄意丟汽油彈縱火，消防人員則說，起火原因仍待進一步釐清。

台中市一間紙廠本月13日下午1點多發生凶殺案，在辦公室被砍殺的52歲鍾姓老闆娘送醫急救後在隔天凌晨不幸傷重宣告不治，當時48歲黃嫌在行凶後掙脫紙廠員工壓制，先是撞牆再持預藏的水果刀割腕後跳下排水溝畏罪自殺。

黃嫌經救起送醫縫合無大礙，但因傷口感染引起發燒，直至今天上午才出院，隨即被警方押回偵訊，黃嫌供稱，10年前在台南開「白牌」計程車時搭載到剛好回台南娘家的鍾女，彼此認識後一直有連絡，近來因鍾女刻意疏遠想不開才起殺機。

但因僅黃嫌片面說詞，警方將調閱相關通聯紀錄等資料佐證，釐清案情，下午訊後依殺人罪嫌移送台中地檢署，由檢察官向法院聲請羈押中。

沒想到今晚9點多，紙廠2樓突然起火燃燒，消防局獲報調派鄰近分隊馳援，佈下水線不斷朝工廠灌救，很快就將火勢撲滅，工廠張姓老闆表示，當時陪孫子在工廠1樓玩，兒子在洗澡，忽然聞到一股燒焦味緊接著2樓冒出濃煙起火，一家人趕緊衝出工廠，發現有人影從工廠旁迅速逃離。

老闆情緒激動的說，他強烈質疑有人丟擲汽油彈，刻意放火燒工廠，實在太可惡了；警方及消防人員則說，是否人為縱火仍有待調查釐清。

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