未婚師嫖妓初體驗 「正妹變老妹」超傻眼

2018-03-17 14:00

〔記者許國楨／台中報導〕王姓國小老師因未婚生理需求不知如何發洩，看到手機傳來的色情廣告訊息覺得宣傳照片很吸引人，一時把持不住決定找正妹來場「愛的初體驗」，沒想到現場才發現「正妹變老妹」又不敢拒絕，只能硬著頭皮接受半套服務，未料剛完事下樓就遭警方盤查，第一次體驗就失手讓他直埋怨「廣告不實」，警方聽了不禁啼笑皆非。

台中市第三分局東區分駐所員警日前網路巡邏，瀏覽網頁時赫然發現轄內自由路某住商大樓疑有色情業者經營俗稱「一樓一鳳」的個人工作室，標榜一對一服務，並主打台灣年輕正妹吸引民眾上門，警方暗中查訪經多日埋伏觀察確認後上週前往查緝時，正巧發現一名男子在騎樓左右張望、形跡可疑，邊看手機邊掀開某輛機車坐墊，拿取大樓磁扣後上樓。

警方研判應是尋芳客在騎樓守株待兔，果然50分鐘後男子再度現身，警方出示身分上前盤查，男子面對員警詢問一時詞窮只能坦承不諱，經查51歲的王姓男子是一名國小老師，他表示平日生活正常收入穩定，但因未婚生理需求不知如何發洩，前幾天突然看到手機傳到的色情廣告訊息。

由於訊息中的正妹身材姣好胸前雄偉，還標榜「溫馨，大絕招，等哥哥來體驗」，他覺得宣傳照片很吸引人，一時把持不住加上好奇心驅使，便決定找正妹來場「愛的初體驗」，沒想到到了現場才發現對方「正妹變老妹」，身形也不若照片中纖細，明顯廣告不實又不敢拒絕，但既來之則安之也只能硬著頭皮接受服務。

王男說，花了1800元接受半套性服務，未料剛完事下樓就遭警方盤查，第一次體驗就失手，40歲的李姓賣淫女子則向警方供稱，因老公收入不豐，只好出來上班貼補家用，當初看報紙廣告應徵，只需每天到出租套房「做手工」，至於攬客廣告、辦公室及用品都由公司提供，工作內容及環境還算單純。

警方訊後將2人依社會秩序維護法裁處，並進一步追查幕後色情業者。