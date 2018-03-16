車上有3歲娃！贓車拒檢飛車自撞 3大1小均傷

2018-03-16 18:16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市保安警察大隊今天凌晨在桃園市中壢區發現一輛贓車，想上前攔查時，贓車駕駛察覺加速逃逸，雙方展開激烈追逐，贓車駕駛多次衝撞警車試圖逃逸不成，開上交流道時，自撞交流道匝口的分隔島，贓車內3大1小受傷，3名大人傷勢嚴重仍留院觀察，目前無生命危險，而幼童則轉由社工協助安置，警方說，全案待3名犯嫌傷勢穩定，將依汽車竊盜、竊盜通緝、妨礙公務等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

保安警察大隊說，今天（16日）凌晨1點半，第十小隊員警施孟岳、謝昇榜及翁崧木，在中壢區興仁路與中華路口發現，一輛黑色自小客車車體、車牌與車籍明顯不符，要上前盤查時，自小客車立即加速逃逸，還多次衝撞警方車輛，最後在內壢交流道匝道口失控自撞中央分隔島才停下。

警方說，員警趕抵現場發現，具毒品前科的22歲李姓駕駛頭部有撕裂傷，坐在副駕駛座、有毒品前科的25歲古姓女子肋骨骨折，坐在後座、具毒品前科因竊盜通緝中的24歲黃姓男子大腿骨折，而3歲古姓女童被母親古女抱著，腳也遭汽車玻璃割傷，立即通報救護車到場救護，將他們送往衛生福利部桃園醫院。

警方說，經查，這輛車是失竊車輛，查緝過程中衝撞，造成警車右前車燈、葉子板及左後保險桿破損，全案依汽車竊盜、竊盜通緝、妨礙公務等罪嫌，待傷者傷勢穩定，移送桃園地檢署繼續偵辦。

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