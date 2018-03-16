冥冥中有安排？港女遇害頭七 警瞥見棄屍地「粉色行李箱」

林員看見陳男使出吃奶力氣，拖著沉甸甸的粉色行李箱的影像，讓他大感不妙，唸唸有詞「壞了，那ㄟ安捏，這箱屍啦！」（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

2018-03-16 03:05

［記者陳恩惠／台北報導］香港籍年輕情侶陳同佳與潘曉穎上月來台旅遊，男返港、女卻人間蒸發，為了找尋失蹤的潘女，本以為旅店監視系統已覆蓋，沒想到，冥冥中似有安排，店主13日及時發現影片仍在，台北市大同分局建成派出所警員邱聖展耗時看完，看見「2人入住僅1人離開」察覺有異，適時接獲港警通知，動員到竹圍搜尋「行李箱」，參與的謝姓員警驚覺似曾相識，直往捷運站後方草叢尋覓，果然找到已腐化的遺體，讓這起事件添加一起靈異傳說。

「報告副座，那件失蹤案有點怪怪的，一對情侶入住，男的來回二次都獨自離開，可是自他們一起進房後，從沒看到女的走出店外過…」建成所警員邱聖展13日當天下午2時，接到旅店通知監視系統可能還能找到2月16日的影像，立刻飛車前往，倒帶至底只能由16日晚間10時16分開始觀看，直到17日晚間6時30分，見到空手而返的陳男匆忙帶走2個行李箱，直覺「怪怪的」。

邱員看著紙上紀錄的時間點，發現潘女與陳男17日凌晨零時26分，帶著一只全新粉色大行李箱一塊返回旅店，當日上午11時19分，只見陳男先將2個行李箱拿到大廳，再返回房間帶走另個粉色行李箱，隨即在11時26分以雙手連拖帶拉的方式離開；退房時，清潔婦特地進房，確認房內無人無餘物，也沒短少旅店物品後才向櫃台回報，讓陳男退房，卻一直沒看到潘女走出房門？

員警趕緊回報，所長辜欽祥一聽大驚，前往旅店再次確認，研判潘女可能已不測，立刻向分局、刑大及刑事局層層報告，並動員警力調影像清查。

林姓員警調閱旅店路口監視器，清查陳男去向時，發現陳男是以雙手連拖帶拉，將一只沉甸甸的粉色行李箱，似乎使出吃奶全部力氣拖著離開的影像，讓他大感不妙，唸唸有詞「壞了，那ㄟ安捏，這箱屍啦！」再追查陳男離去的方向，正是旅店附近通往捷運站地下街的博愛電梯，不禁脫口而出「啊，淡水！」

剛返所的謝姓員警聽見林員自言自語，立刻湊上前去瞧，一見電腦上陳男拖著粉色行李箱的格放照片時，突然說「學長，2月23日那天中午我騎腳踏車運動時，在竹圍自行車道附近也看過一樣的粉色行李箱ㄟ」話才剛說完，所內立刻接獲通知，要求「支援警力趕到竹圍搜尋裝有潘女屍體的粉色行李箱。」聽到棄屍地點是「竹圍」時，林、謝2人面面相覷，直呼「不會吧？！」

抱著「做功德、做好事、送她回家」的心態，林、謝等員隨著所長飛車趕抵竹圍捷運站，謝員一下車立刻帶著學長們前往當天「看見」行李箱的三叉路附近搜尋，大夥在幾近伸手不見五指的自行車道外草叢，雖然鎖定的「粉色行李箱」遍尋不著，卻一直聞到屍臭味。

直到稍晚香港警方先後傳來陳嫌供稱棄完屍後，帶走行李箱丟棄，以及大概標註棄屍地點的Google地圖等訊息後，他們又循著屍臭味返去來來回回已不下10次的那處「看見粉色行李箱」的地點搜尋，腿長的黃姓小隊長撥開超過1人高的濃密矮樹叢中，果真找到上半身已腐爛見骨，下半身臘化的潘女。

謝姓員警事後推敲，根據潘女遇害的日期，直到他騎自行車運動的當天，正好是潘女的頭七之日，在正午杳無人煙的時刻，讓他騎過棄屍地點之際，意外看見別人看不到的粉色行李箱，而印象深刻，似乎冥冥之中要被他們尋獲。