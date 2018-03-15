人妻偷吃小王抓姦在床 網友目光全在這亮點上

人妻偷吃小王被捉姦在床。（圖擷自臉書社團「爆怨公社」）

2018-03-15 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨有網友在臉書PO出多張人妻偷吃小王的照片，並表示這名人妻不斷找藉口合理化自己偷吃的事情，甚至已兩度被捉姦在床，認為「出軌找藉口合理化行為是最差勁的！」沒想到大部分的網友都把目光放在「房間」，直呼「這個房間才是重點，看來兩人很不挑」、「哪裡找這種房型阿」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO出男性友人的故事，「我有一位男生朋友結婚很久了，就在近幾個月的時間，他老婆完全鬧失蹤、紅杏出牆，還找一堆藉口合理化自己的出軌行為， 她認為這樣沒有錯。目前已知道人夫兩度破門抓姦成功，有很多監視器畫面

的證據了」。

原PO還附上幾張抓姦照片證明自己所言不假，並批評那名人妻「出軌找藉口合理化行為是最差勁的！」。文章一出也引起網友熱議，但多數網友不是在討論人妻偷吃小王的事，反而是對「房間」很感興趣，紛紛留言「這房間...感覺做到一半身上會有蟑螂」、「這房間好噁..... 棉被跟床不知道多久沒換 還敢拿來遮 真的是真愛 男女都有感覺」、「這房間真的不行」、「哪裡找這種房型阿 不簡單不簡單」、「看環境我以為在中國咧」、「我家的狗房間都比他好」。

網友把重點都放在房間上。（圖擷自臉書社團「爆怨公社」）