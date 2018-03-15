國中妹閨蜜「雙飛賣淫」 嫖客喊冤：看不出才13歲！

桃園2名國中女學生主打「一男二女」雙飛賣淫，吸引大批嫖客「朝聖」，警方約談後找到3名嫖客，3人被判3年半以上。圖與本新聞無關。（資料照）

2018-03-15 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕桃園2名國中女學生經常翹課、翹家，幾年前開始上網援交，主打「一男二女」雙飛賣淫，每次5000至6000元不等，甚至有時興致來了只收500元，吸引大批嫖客「朝聖」，沒想到太過招搖引起警方注意，警方約談後找到3名嫖客，3人被判3年半以上。

綜合媒體報導，判決書指出，現已為人妻的桃園某高職女學生，5年前國中時期與閨蜜決定下海接客，當時透過交友軟體「BeeTalk」賣淫，主打雙飛享受，吸引許多人爭相上門，國二時遭陳姓毒蟲白嫖，忍不住向警方抱怨，因此警方循線找到陳姓等3名嫖客，將人送辦。

陳姓、莊姓、許姓3名嫖客被逮後不停喊冤，主張2名國中妹身高160公分、體重分別為48公斤、50公斤，化妝、抽菸、世故又打扮成熟，單從外觀來看不可能知道她們才13歲，並說她們僅有打手槍服務，沒有任何侵入式性行為，懇請從輕量刑。

現已升格人妻的高職妹出庭時則強調，她們援交前常會告知對方自己還是國中生，也會放話敢白嫖就告來箝制嫖客，她們除了清楚描述每次援交地點、性愛過程與雙方對話，也在庭上出示照片。

法官調閱對話紀錄後，研判嫖客不可能不知道兩名援交妹年齡，日前二審依與未滿14歲之少女發生對價性行為判許姓嫖客4年8個月、陳姓嫖客4年有期徒刑，莊姓嫖客維持一審3年6個月原判。