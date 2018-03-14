台中紙廠兇殺案 老闆娘心臟中刀、凌晨拔管不治

鍾姓老闆娘心臟中刀，今凌晨拔管宣告不治。（擷取自臉書）

2018-03-14 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕台中市西屯區1間紙廠昨天驚傳兇殺案，52歲已婚鍾姓老闆娘遭48歲黃姓男子持刀砍傷，胸、腹要害各中1刀，傷者在急救後仍因傷勢過重，凌晨4時許拔管，宣告不治。

根據《蘋果日報》報導，傷者在急救後雖一度恢復呼吸心跳，但因傷勢過重，最終在今凌晨4時許拔管，宣告不治。

這起兇殺案發生在昨天下午1點50分許，位在西屯區安林路一處專門製造擦拭紙的紙廠，48歲的黃姓男子突闖入工廠辦公室後，持刀朝52歲的鍾姓老闆娘砍殺，紙廠男員工聽到鍾女慘叫衝入辦公室查看，驚見老闆娘已倒臥血泊，行凶的黃男則朝自己左手腕割了一刀。

男員工見狀攔下欲衝出工廠的黃男，一度壓制黃男，但最終遭黃男掙脫逃走，男員工情急之下請鄰居協助報案，黃男在衝出工廠後立即跳入工廠外的排水溝，企圖自殺未果，被人發現並報警，警方趕到現場後將其逮捕。

警方初步訪查得知，黃嫌有一子，婚姻狀況還待查，目前只知他和鍾女有感情糾紛想不開而行凶，且他與鍾女都是台南人，是婚前就認識的男女朋友關係，至於詳細的犯案動機仍待進一步釐清。

黃嫌被救起後情緒仍十分不穩，一直嚷著要自殺。（記者許國楨翻攝）