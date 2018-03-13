工人突昏倒 警十萬火急開道救命

2018-03-13 21:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣62歲林姓男子昨午（12日）在新豐鄉一處偏僻池塘工作時，突然呼吸困難，當場昏倒，且有抽筋情形，意識不清，同事立即將人搬上小貨車，趕到後湖派出所求救；警方為把握黃金救援時刻，一路開道引導到仁慈醫院，所幸林男就醫後，目前已無生命危險。

竹北警分局說，林男同事到後湖所求救當下，所長邱伯雄判斷等待救護車救援可能來不及，當機立斷，偕同警員白宇平立即駕駛警用巡邏車，在小貨車前開道引導，緊急協助就醫；經醫院搶救，發現林姓男子是因血糖太低而造成昏迷現象。