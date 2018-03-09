如何避免買到凶宅 檢察官教你停看聽

2018-03-09 12:43

〔記者吳政峰／台北報導〕多數民眾深怕買到凶宅，而對凶宅的定義，又言人言殊，基隆地檢署檢察官劉彥君9日透過台灣司法人權進步協會指出，目前最廣為接受的定義是內政部97年的函示，即有發生兇殺或自殺等非正常死亡的處所，可被稱為凶宅，民眾要購屋前，可注意契約書上是否有「凶宅條款」，以免後續紛爭。

劉彥君表示，內政部定義所謂的凶宅，是指「賣方產權持有期間，於其建築改良物之專有部分（包括主建物及其附隨建物），曾發生兇殺或自殺而死亡（不包括自然死亡）之事實（即陳屍於專有部分），及在專有部分有求死行為而致死（如從專有部分跳樓輕生，而死在其他樓層或中庭），但不包括在專有部分遭砍殺而陳屍他處之行為（即未陳屍於專有部分）。

劉彥君指出，目前較有爭議的是跳樓自殺，法院判決跳樓自殺事件中有兩方不同之意見，一種判決為跳出之標的物，及陳屍處皆屬凶宅；另一方判決認為，發生於房屋以外之非自然死亡事件，該標的物非屬凶宅，無所謂影響居住品質或減少價值可言。

近來時有買賣凶宅而發生涉嫌詐欺爭議，如仲介已經窮盡調查，但因賣方隱瞞房屋狀況，而仍無法查出凶宅事實；或民眾心中的凶宅定義較廣泛（例如：意外死亡、自然死亡或風水不好、磁場混亂等），與內政部之定義不同；或賣方本身不知道賣出的房屋為凶宅，因未具主觀犯意，則未必會構成詐欺。

劉彥君建議，民眾透過房仲購屋時，本身最好事前先行調查欲購買或承租的房屋是否為凶宅，多向附近的鄰居、管區警察打聽，注意契約書中是否有載明「凶宅條款」，如連自然死亡也忌諱，亦可在買賣契約中加訂個別條款，定明凡是該屋內曾經有人死亡，無論死亡的原因為何？與是否為陳屍地點？買受人均可解除契約，如此才能避免買到或租到所謂的「凶宅」。