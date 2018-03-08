莽男槍殺前妻女老闆後自盡 小6女兒撰文控母外遇

蕭家女兒指控越南籍生母把父親賺的錢都搬回越南蓋新家。（記者黃佳琳翻攝）

2018-03-08 14:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕3日清晨，旗山早餐店發生槍擊命案，嫌犯蕭慶仁開槍射殺阮姓越南籍前妻的女老闆後，隔天在興達港投海自盡；由於阮女曾控訴離婚後仍不斷被前夫騷擾，但他們所生的12歲女兒卻寫了一篇千餘字的文章，指控父親所為，都是母親外遇所致。

蕭家女兒文章中指出，「我愛我的慈父，我一定要為生父慶仁平反澄清事實」，是越南生母有越南籍的小王，才會逼迫生父走上絕路；生父慶仁很冤枉，最近生父生病幾個月沒有賺錢，她感覺越南生母嫌棄生父，生母才跟生父離婚。「越南生母在媒體面前說的話都是假的！ 亂說的！」

女兒指出，生父看到越南生母與小王親暱照片才問越南生母，她急忙的一直解釋，最後生母有說了一句話「要死一起死」，生父聽到這句話後才會這麼生氣打她，不然生父從她出生到現在都沒打過生母，就只有那次而已。

女兒還說，越南生母只顧賺錢寄回越南，不照顧她的生活起居，及照顧爸爸。她們家的房子會賣，是因為生父貸款給越南生母拿回越南蓋新屋，越南生母也一直拿生父的錢回去越南。

女兒表示，去年暑假要回越南，生父已經有給生母很多錢帶回越南了，可是要回越南當天早上出發前，越南生母偷拿生父的100元美金。越南生母還當著她的面， 跟別人說不是她的小孩，亂說她是生父前妻的小孩。

女兒更指出，越南生母不跟生父睡覺履行夫妻義務，生母每次都不跟父親做愛，嫌棄他，說要做愛就要給錢；本來離婚她歸越南生母，但社會局有問生母要不要養她，越南生母竟然回不要，讓她傷心欲絕。

文章最後，女兒還說，槍擊發生後，她打電話給生母，但越南生母還是不要她，她自認現在是孤女，請越南生母、社會大眾不要再亂污衊生父 ，並請社會大眾相信她所說的。

高市社會局表示，這篇文章在旗山地區民眾的LINE流傳，由於文字筆觸不像一個12歲小孩所書寫，經社工深入了解後，確認是女兒所書寫，但女兒向社工表示，她寫完這篇文章後，只有把文章傳給家中長輩看，沒有打算流出，且文章裡附加的「小王」照片及阮女越南新家截圖，都是不她所為，她也不清楚被誰加工流出。