出怪招？週刊爆土豪哥包皮過長 想保外就醫「割包皮」...

羈押中的土豪哥最近提出新事證要求聲請交保，沒想到理由竟是「包皮太長」。（資料照）

2018-03-07 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕前年轟動全台的W飯店毒趴郭姓小模暴斃案，主嫌「土豪哥」朱家龍一審遭台北地院判認定供毒害死小模，依《藥事法》重判10年，羈押中的土豪哥最近提出新事證要求聲請交保，沒想到理由竟是「包皮太長」，認為在看守所清潔不易，導致包皮反覆發炎很痛，要保外就醫「割包皮」！

根據《鏡週刊》報導，土豪哥仍遭羈押當中，二審高等法院預計下月宣判，土豪哥砸重金請來3位司法官轉任的知名律師，提出重要新事證，希望能先保外就醫再拚無罪，沒想到理由竟是「包皮太長」，因發炎很痛希望能獲保外就醫「割包皮」，這個理由連法官都看傻了眼，被害人家屬也痛批太誇張。

另外加上土豪哥有糖尿病，也導致傷口不易癒合，因此想先控制糖尿病再割包皮，但所內醫療設備根本無法醫治，讓土豪哥非常擔心包皮發炎會引發蜂窩性組織炎危及命根子或敗血症。

不過根據北所說法，土豪哥入所時就有自備藥物，所方也曾安排醫生替土豪哥診治，去年聖誕節土豪哥也曾表達身體不適想要看醫生時，所方同意讓他轉診，再安排土豪哥戒護就醫，讓他到看守所以外的醫療院所接受治療，但土豪哥卻認為二審將開庭，到外面就醫怕遭媒體渲染因而拒絕戒護就醫，一再拒絕戒護就醫，卻不斷表示希望保外就醫。高院合議庭已4度駁回土豪哥的聲請，但他不放棄，已於上月27日再提出交保聲請。