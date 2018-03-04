台中大肚山凌晨械鬥 5人傷、數車被砸

2018-03-04 18:22

首次上稿 16:26

更新時間 18:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中市張姓、曾姓男子，因細故發生糾紛，雙方4日凌晨相約在大肚區華山路談判，兩方各自動員，至少聚集10多台車和1、20人到場，卻因一言不合，拿著棍棒在大馬路上追逐鬥毆，因華山路是不少人前往大肚山賞夜景的通行道路，民眾看到紛紛掉頭走避，警方獲報到場雙方已一哄而散，已知至少有2輛汽車、1輛機車被砸，以及5人受傷，警方正調閱監視器，以車追人通知涉案人士到場釐清案情。

臉書社團「黑色豪門企業」今天凌晨有網友發文表示「 台中大肚山上械鬥 ，50台車包6台車，討昨天被敲破頭的」，還貼上現場鬥毆影片，影片中可看到現場停放多輛汽車，還有人手持棍棒在大馬路追逐鬥毆。

烏日分局大肚分駐所張竣詒所長表示，該起鬥毆發生在今天凌晨0點55分左右，初步調查張姓、曾姓男子因細故發生糾紛，兩派人馬相約今天凌晨在大肚區華山路靠近自由路的路段談判，其中張男一方人多勢眾，雙方一言不合持棍棒追逐毆打。

張竣詒所長表示，民眾經過看到後立刻打110報案，甚至還有人親自到派出所報案，獲報立刻派人趕到現場，但雙方人馬已一哄而散，只在現場查獲打斷的木棒、棍子等證物。

張竣詒表示，事後調閱監視器以車追人，陸續通知涉案兩方人馬到案說明，初步發現雙方各自動員約5、6輛車，共約20多人到場，已知至少有5人受傷，大多是手部、背部等部位擦挫傷，傷勢不嚴重，其中手、背部受傷的吳姓男子（21歲）已提出傷害告訴，其餘則保留追訴權尚未提告。

警方表示，涉嫌打人的張男人馬，到案時都否認動手，表示只是接獲消息來支援，將進一步調查釐清，不過對於雙方聚眾滋事，警方將依違反社會祑序維護法主動追訴裁罰。