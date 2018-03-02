60歲癡情婦匯款被阻 「西點將軍」怒斥台灣警察太邪惡

2018-03-02 12:52

〔記者劉慶侯／台北報導〕60歲的單身陳姓婦人掉進了詐騙集團網路愛情陷阱，詐騙集團成員偽裝是美國西點軍校畢業，是聯合國派駐敘利亞「維和部隊將軍」Anderson（安德森）。在LINE不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，聲稱因政治因素從敘利亞逃亡到中國，然後又被中國所控制，要送錢才能放行回到美國，拜託婦人先匯款5000美元，折合約新台幣15萬元救急。

陳婦信以為真，2月27日下午2時許，被詐騙集團用手機遙控至台灣銀行基隆分行，準備辦理匯款時，因為不斷低頭滑手機，引起派駐台銀基隆分行的保七員警及銀行襄理和行員注意，立即上前關心瞭解。

不過陳婦在詐騙集團不斷甜言蜜語洗腦下，深信她只要匯款過去，「安德森將軍」就能脫離中國掌控，順利返回美國，而後就會來台灣與她共度一生。婦人並以高分貝不斷抱怨保七員警管太多，詐騙集團的假將軍也在LINE中以文字怒斥台灣警察不讓婦人匯錢救他太邪惡。

在保七員警、太銀行員共6人1個多小時馬拉松式勸說下，直到下午3時30分銀行關門，並不斷舉出「假維和部隊將軍」詐騙案例說明後，婦人才驚覺這是場網路愛情詐騙。

警方隨後也將全案相關資料送交轄區基隆第二分局信六路派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

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