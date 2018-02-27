得手了就「不讀不回」 16歲少女怒告他性侵

2018-02-27 18:34

〔記者王定傳／新北報導〕24歲廖姓男子透過網路結識剛上高中的少女小翠（化名），2016年間帶她偷偷嘿咻，但廖男得了便宜後，卻消失，對小翠訊息不讀不回，小翠傷心說「消失的意思是怎樣？」，並貼「笑著流淚」圖，廖仍裝傻被告，新北地院認定強行性侵證據不足，但判定廖知道小翠未成年，判他6個月徒刑。

本案發生於2016年8月間，廖男先約小翠到新北市新莊區一家咖啡店內聊天，隨後就帶她到板橋區U2電影院內嘿咻，結束後，小翠傳訊說「你今天的目的，該不會就只是為了把我拐到U2吧？」廖男未讀未回，小翠再傳訊「消失的意思是怎樣？」並貼「笑著流淚」圖，廖男卻只是裝傻「怎麼可能阿！哈哈」、「只是喝咖啡聊天很無聊看個電影阿」，小翠氣得驗傷提告強行性侵。

廖男直到被警方約談，才緊張傳訊給小翠說：「我希望你給我一個解釋」、「可以打給我一下嗎？我從昨天忙到現在～突然被叫去警察局，我不知道我們之間為什麼會變成這樣呢～不是說好我會一直當妳朋友嗎？」

審理時，廖男堅稱，他並不知道小翠當時未滿16歲，也沒有性侵；不過，小翠指證歷歷，加上廖男坦言曾以下體磨蹭，又對小翠說過：「只用手指以及請妳口交」，合議庭綜合判定確有「進入」。

至於廖男是否知道小翠未滿16歲，合議庭調查，小翠證稱她曾告知廖男自己剛上高中，對話訊息又顯示小翠確實有說過：「而且快開學了，好多事情要忙」、「我月底就開學嘍、請記得我是高中生」，加上2人已經聊天近3個月，判定廖男知悉對方未滿16歲。

至於廖男被控強制性交部分，合議庭依據驗傷單、包廂外監視器畫面、對話紀錄等判定證據不足，依對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪判刑。