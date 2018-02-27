鋼筋短接、偷工減料釀禍 雲門翠堤大樓建商劉英麟羈押

2018-02-27 15:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震造成雲門翠堤大樓倒塌釀成大樓內14人死亡，花蓮地檢署發現營造商施作工程涉有諸多重大瑕疵，包含營造、監工都自己來，只找相關人當橡皮圖章做形式上的認證，另外，還有鋼筋明顯短接，沒有按照當時法規做2.4米以上的銜接，導致大樓的結構有疑慮，建商劉英麟涉嫌業務過失致死、違反建築成規等罪，今天下午向法院聲請羈押獲准。

花蓮雲翠大樓倒塌後，承辦檢察官多次在現場履勘、採樣及花蓮縣警察局刑事警察大隊全程拍照、攝影過程中，發現營造商施作工程有諸多重大瑕疵，承辦主任檢察官楊展庚及檢察官黃思源、羅國榮為釐清工程瑕疵責任歸屬，昨指揮揮調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站等50名調查官，同步搜索分別位於台北、台中、花蓮雲門翠堤大樓營造商北歌建設公司負責人劉英麟、阿官火鍋及漂亮生活旅店之負責人、建築師、土木技師、設計師等處所。

花檢發言人王怡仁說，訊後認為被告五人均涉嫌業務過失致死等罪嫌重大，其中被告劉英麟案發後對於其過失情節的供述避重就輕、匿飾卸責，顯有勾串共犯、證人之虞，經檢察官於今向法院聲請羈押禁見獲准；另被告游德榮、陳光印及王桂秀分別經諭知30萬、50萬、30萬元交保候傳，陳姓土木技師請回，並均限制出境。

王怡仁強調說，地檢署囑託台灣省土木技師公會進行倒塌建物鑑定工作，配合雲門翠堤拆除程序逐層進行採樣鑑定，並送實驗室進一步檢測，採證程序於昨日入夜結束後，實驗室的檢測仍持續進行中，目前還有其他相關倒塌的原因還需要進一步釐清。