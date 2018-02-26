陳喬恩酒駕緩起訴 將安排出席宣導反酒駕等公益活動

藝人陳喬恩日前涉酒駕被逮，酒測值達0.67，事後她在微博發文向粉絲道歉，台北地檢署考量陳喬恩沒前科，犯後已認罪，認為她犯後態度良好，同意給予她自新的機會，將她緩起訴。（資料照）

2018-02-26 16:05

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人陳喬恩日前涉酒駕被逮，酒測值達0.67，事後她在微博發文向粉絲道歉，台北地檢署考量陳喬恩沒前科，犯後已認罪，認為她犯後態度良好，本月7日同意給予她自新的機會，將她緩起訴，期限2年，條件是須在1年半之內，提供60小時的義務勞務；該案北檢依職權向高檢署提再議，高檢署已駁回，意味著陳喬恩已獲緩起訴確定。

北檢已表示，等陳喬恩緩起訴確定後，將由觀護人決定她之後義務勞動的項目。因陳喬恩是知名藝人，檢方之後不排除要求她配合宣導反酒駕，或從事與公益相關的其他活動。

今年1月4日，陳喬恩於凌晨1時57分獨自開車，行經台北市忠孝東路四段與復興南路口時，因紅燈違規右轉被警方攔下，員警發現她身上散發酒氣，對她進行酒測後，酒測值高達0.67，當場扣車法辦。

陳喬恩庭訊時承認酒駕，指她當時在家喝完啤酒後，覺得肚子餓，才在凌晨開車外出買消夜；陳喬恩對於自己酒後開車，做出不良示範，事後頻向檢警及粉絲道歉。

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