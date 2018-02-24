八通關滑落失蹤 崩壁下方200米疑發現王至誠背包

王至誠（右一）攀登日治八通關古道時不慎滑落山谷，目前搜救人員發現疑似王男的大背包。（李姓山友提供）

2018-02-24 18:23

首次上稿 16:00

更新時間 18:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央大學登山社員王至誠16日與登山朋友揪團爬日治八通關古道東段，在下溪過土葛崩壁後，上切回古道的腰繞路上，不慎踩空滑落，今天（24日）下午第一梯次搜救人員攜帶長繩索下切200米，在下方看到一個大背包，疑似是王至誠所有。

花蓮縣消防局第三大隊表示，由於衛星電話在溪谷中通訊不良，訊號斷斷續續，需等待後續訊息確認。

同行隊友昨天下午撤回到南安登山口，他們說，「當時第一時間只聽到踩斷樹枝的聲音，還有王至誠大叫一聲」，人就往乾溪溝下方摔下去，因為溪溝相當陡，沒有植被可供緩衝，人就看不到了。

隊友說，發生時間20日下午2點50分左右，一行人通過土葛崩壁下方的低繞路後，往左上切回稜線，6人在腰繞往土葛駐在所稜線的半途，王至誠走在隊伍最後，倒數第二個隊友聽見樹枝被踩斷的聲音，以及王至誠突然大叫一聲，王連人帶大背包滑落一處崩塌的山溝，下方是深不見底的塔達芬溪谷。

隊友們發現後，立刻回頭了解情況，試圖往崩塌山溝下方找尋，也試圖從旁邊的稜線下溪，但因為崩塌嚴重，下了100公尺後就無法再往下。隊友也說，滑落的地點其實看起來並不危險，路況並不難走，只能說「山上發生的事情，很難說」。

中央大學登山社員王至誠與包括梁聖岳等6名隊友一起爬八通關日治古道，20日王至誠在往土葛駐在所腰繞路滑落乾溪溝，連日來至今天，先後已經有3梯次包括民間天馬登山隊、當地布農族獵人及消防局搜救人員上山，今天早上空勤黑鷹直升機出動2架次，載運8員及補給，到大分山屋搜救。

前兩梯次的搜救人員昨天會合，今天在滑落處崩壁架設繩索往山溝下方尋找，繩子下了200米後，發現山溝下方疑似有背包，人則不見蹤影。

除了山區留1人帶路，其餘4名隊友今天下午徒步下山回到南安，由保七第九大隊南安小隊帶回筆錄。（記者花孟璟攝）

王至誠20日下午滑落處，他踩空樹枝的地點剛好下方是陡峭的乾溪溝（圖左側），沒有任何植被，旁邊的小稜則地形破碎，往下100米後就發現有落差，無法繼續往下。（王至誠隊友提供）