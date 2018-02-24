檳榔攤老闆性侵離職西施 友人幫下藥遭重判

2018-02-24 14:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營檳榔攤的張姓男子，對旗下未成年的檳榔西施小奈（化名）起色心，在她離職後，藉口邀約她去KTV歡唱送舊，竟請葉姓友人在啤酒下藥，小奈喝完啤酒後頭昏腦脹，張揮手示意葉先離開包廂，趁機對小奈性侵得逞，小奈事後報警提告，除了張男被判有罪外，幫忙下藥的葉男，也被法官依加重強制性交罪重判7年徒刑。

判決指出，小奈去年曾在張姓男子經營的檳榔攤打工1個月，離職後，張男以「送舊」為由，邀請多位友人和小奈一起去KTV歡唱，張男抵達KTV前，把1包FM2藥粉交給同行的葉姓友人，請葉男找機會在小奈的酒裡下藥。

一群人抵達KTV進入包廂後，先點了1手啤酒助興，葉則趁小奈不注意時，在她的杯裡偷偷下藥，小奈喝了一杯啤酒後，隨即感到頭暈，之後又被勸了兩杯啤酒後，因藥效發揮而昏睡在包廂裡；此時，張男揮手示意要求葉男等友人離開包廂，待一群友人離去後，張立刻褪下小奈的衣物，對她性侵得逞。

事後，小奈感到下體疼痛，並在同行某位友人告知下，得知自己被人下藥性侵，小奈將此事報告學校師長後，由師長陪同她前往警局報案、驗傷。

橋頭地院審理時，張男否認下藥性侵小奈，葉男也說自己不清楚那包白色的粉末是FM2，他是在張的脅迫下才下藥，但法官不採信兩人辯詞，除判張男以欺瞞方法使未成年人施用第三級毒品罪，處徒刑7年10月、又犯強制性交罪，處徒3年6月，應執行徒刑9年6月外，幫忙下藥的葉男，也被法官認定是加重強制性交罪的共犯，重判7年徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆