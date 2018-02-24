祭祖不是結婚的儀式 法官判24年婚姻「不存在」

2018-02-24 13:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子與張姓男子交往1年後懷孕，雙方到戶政事務所辦理結婚登記，事隔24年後，張男卻提出訴訟，主張當時的民法規定，結婚要有公開儀式，雙方當時雖辦理結婚登記，但沒有公開儀式而無效，陳女則反駁說，她在懷孕且結婚登記後，與婆婆、丈夫等家人，在張家祖先牌位前，告訴張家歷代祖先結婚懷孕一事，這就是公開的儀式，不過，台中地院卻認為，陳女祭拜張男的祖先，並非結婚的儀式，判決雙方婚姻關係不存在，可以上訴。

判決書指出，張男與陳女在1991年認識，翌年陳女懷孕，雙方遂在1993年5月10日登記結婚，但沒有舉辦宴客等公開儀式，陳女於結婚登記後隨同張男返回婆家，與跟婆婆共度母親節，並由張男的兄弟、姊夫等家人陪同，向張家祖先牌位上香，告訴祖先陳女懷了張家的後代，已經與張男結婚等。

事隔24年，張男去年向台中地院提出訴訟，指結婚當時民法（未修正前）規定，結婚要有公開的儀式，雙方當時並沒有宴客等公開儀式，因此，這場為時24年的婚姻「不存在」；陳女則駁斥說，雙方結婚後，她與張男立即返回張男老家，陪婆婆過母親節，並由婆婆帶領，向張家祖先牌位上香，告訴張家祖先結婚懷孕一事，當時有張男的姊夫、哥哥與弟弟（大伯與小叔）及其子女在場（姪子女），這就是公開的儀式。

法官傳喚當時在場的張男姊夫、胞兄與姪子女當證人，證詞雖因時隔太久而含糊，卻都指證當時確實沒有辦喜宴，台中地院認為，民法未修正前的公開儀式，指的是有一定的儀禮，禮儀不論是採傳統禮俗或新式，都要讓不特定人可以見到或聽到兩人結婚，從祭拜祖先的現場情狀研判，這並非是結婚儀式，再從目的看待，祭拜祖先的目的，也不是要完成結婚的儀式，據此判決雙方婚姻關係不存在。