川普唯一制裁的台灣商人找到了！ 公司在台北內湖

川普政府在今天宣布對北韓有史以來最大制裁案，唯一列入制裁名單的個人，是一名台灣商人「張永源」。圖為張永源位在內湖的公司大樓。（圖擷取自Google地圖）

2018-02-24 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府在今天宣布對北韓有史以來最大制裁案，總共有27家貨運和貿易公司，28艘船及1位外籍人士上榜，而唯一列入制裁名單的個人，是一名台灣商人「張永源」（Tsang Yung Yuan，英文名：Tsang Neil）。

美國財政部公布的資料顯示，61歲的張永源與駐在俄羅斯的北韓掮客合作，非法銷售北韓出口的煤炭，2017年還試圖幫北韓與俄羅斯簽訂一項金額高達100萬美元（約新台幣3000萬元）的原油協議。

《蘋果日報》報導，與張永源有關聯的兩家公司，台灣「Pro-Gain Group Corporation」、台灣和馬紹爾群島為基地的「Kingly Won International Co.」公司地址，都與位在台北內湖的郁豐金實業有限公司相同，負責人也為張永源。

報導提到，今（24日）早張永源現身內湖公司，正要準備出門，他對於被川普政府制裁不多做回應，立即轉頭離開，另一名跟在張永源身邊的女子則向媒體大聲怒嗆，「你是夠了沒？夠了沒！」隨後兩人又轉身進入大樓內。附近住戶說，張永源的公司和住家都在這棟大樓，只知道這間公司是在做船運工作。