失聯移工合組賣淫聯盟 移民署一舉搗獲兩據點

2018-02-24 09:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署台北專勤隊調查發現，近年許多越南籍逃逸女性外勞，在同鄉以「人不親土親」的溫情引誘下，被有組織的引入色情行業，並直接隱身在台北市從事「一樓一鳳」賣淫；移民署今日宣布破獲兩處賣淫據點，逮獲10名越南人士，除依法移送外，另深入調查中。

移民署台北市專勤隊近年雖屢次破獲由外籍女性逃逸勞工組成的大型色情應召集團，但自去年底接獲檢舉，有在台的越南籍犯罪集團，反而另闢戰場，招引失聯女性移工大舉進入大台北地區，將色情版圖從中南部直接引進大都會地區。

尤其，對方利用通訊軟體，如LINE、捷克論壇等群組，提供賣淫女子清涼照片供挑選。移民署一度在今年1月查獲11名越南籍賣淫女子，深入調查後，確認已形成特定集團的組織犯罪型態。

台北市專勤隊經組成專案小組，進行網路巡查、跟監及側訪，發現越南籍失聯移工，以「一樓一鳳」或「個人按摩工作室」等方式，藏身於台北市各高級商業混合大樓，並加裝數十支監視器以躲避追緝。

警方調查，越南失聯移工離開原職場遭通報行蹤不明後，過去常躲藏於偏遠私娼寮或廉價賓館從事色情工作，但腦筋靈活的越南同鄉發現，想要讓色情行業蓬勃發展、獲利豐厚，需走高檔路線，乾脆把好友同鄉全都納入，租下高檔套房改裝成按摩工作室，標榜年輕及配合度高。

移民署北市專勤隊監控月餘，協調北市中正二分局、中山分局、調查局北市調處及北市憲兵隊共同查緝，在北市中山區兩處大樓內，查獲失聯移工8人、冒用他人身分非法入境1人、行方不明外配1人及嫖客3人，共計13人，除嫖客外，餘均為越南籍帶回偵訊。

警訊後，全案依妨害風化、社會秩序維護法、入出國及移民法等罪偵辦，專案小組持續追查幕後不法成員。