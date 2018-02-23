寒雨夜奇襲職業賭場 新埔警起獲制式衝鋒槍

新埔分局查獲的捷克制式衝鋒槍，警方粗估市價約50-90萬元新台幣。（記者黃美珠攝）

2018-02-23 10:30

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔警分局偵查隊掌握線索，今天凌晨冒著夜雨和攝氏11、2度的低溫，會同關西分駐所等各派出所、共20多名員警聯手奇襲，果真破獲這間位於國道3號關西交流道附近的流動職業賭場，逮捕在場賭客、荷官、把風者等5女8男、共13人，也當場起獲這把捷克制式衝鋒槍、及其50發制式子彈，並查扣可疑咖啡包、賭資43多萬元。

不過涉嫌持有槍枝的56歲男子邱鴻祥（毒品通緝犯）聲稱，他只是單純賭客，並沒有替賭場工作，但當新埔分局員警攻堅時，他為躲避牢獄之災，不惜衝上3樓樓頂，冒險沿著連棟民宅的女兒牆，連續竄逃到2間房舍外的民宅樓頂，隨即以「仆街」之姿，直挺挺地、臉朝下趴在頂樓地面一動也不敢動，但仍為眼尖的偵查隊員們發現而落網。

警方調查發現，這間流動職業賭場為45歲林姓男子所負責，他們年前就掌握，林男疑似利用同址建物前的某檳榔攤為掩護，要趁過年海撈一筆。

警方說，林男行事十分謹慎，場內外不僅密布監視器「預防」警察，在同址某檳榔攤後的建物1樓設「接待大廳」，大廳通往2樓賭場的樓梯間裝設電動不鏽鋼門，交由胡姓男子手握遙控器「把關」，凡要登樓ㄧ試手氣者必須通過胡男「安檢」才能登堂入室暢所欲賭。

由於每天場內流通的賭資單日最高可達上百萬元，因此警方線報業者涉嫌持槍防身兼「護鈔」，今天也果然起獲制式槍彈，且從林男隨身皮包扣得可疑咖啡包數包，懷疑摻有毒品；但林男到案時告訴警方，咖啡包是真的一般咖啡，也完全不知槍械的事。

可疑咖啡包經警方初篩雖然安全過關，但新埔分局擔心可能是新興毒品，為了慎重起見仍決定送驗徹查。一干人等訊後將分依槍砲、毒品、賭博等罪嫌移送相關人等。

至於被查獲制式衝鋒槍械的來源、該職業賭場是否有暗藏毒品交易等，新埔偵查隊將深入、擴大偵辦。

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