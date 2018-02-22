女子暈癱遭列車撞 竹市鳳凰志工陳美枝出手救援

竹市消防局鳳凰志工隊副隊長陳美枝見狀，毫不猶豫衝下車幫張女CPR，直到救護人員接手。（記者王駿杰攝）

2018-02-22 13:25

〔記者王駿杰／新竹報導〕張姓女子21日到台北車站搭列車通勤，卻疑身體不適忽然暈眩癱倒，頭部超出月台邊緣遭進站列車撞擊，搭乘該班列車的新竹市消防局鳳凰志工隊副隊長陳美枝見狀，毫不猶豫衝下車幫張女CPR，直到救護人員接手；陳美枝今受訪時謙虛指出「這是她該做的」，希望CPR的專業訓練能推展至全國，讓每個人都能有搶救傷者的技能。

陳美枝是新竹城隍廟商圈中一間販賣肉圓、魷魚羹等小吃的「雅珍號」老闆，平時熱心助人，於2001年參加竹市消防局「初級救護技術員」訓練，取得證照成為鳳凰志工，她說，先前因母親中風，常需叫救護車，讓她開始接觸第一線的救護人員，讓她覺得要回饋社會，便一頭栽進救護志工行列，一做就是17年。

陳美枝說，21日事發當下，張女頭皮外掀，受傷嚴重，可仍有微弱脈搏，她見狀立刻將外翻頭皮壓回固定，之後進行CPR，直到救護人員接手。

陳美枝說，當時情況危急，她來不及戴手套，身上沾滿張女的血，雖然張女最後仍因重傷不治，但她認為「當下還是要急救，有努力就有機會」。

陳美枝指出，她平常很少搭列車，都做客運，當時來載張女的救護車，還寫著某城隍廟捐贈，更讓她覺得這是冥冥中上天的安排，實在太巧了。

2013年陳美枝獲內政部消防署「全國救護志工菁英獎」，也曾幫助兩起在城隍廟發生的創傷救護，許多志工，新竹市消防局副局長陳家慶說，陳美枝不只熱心助人，平常消防局若有活動或出任務，她都會煮美食佳餚慰勞弟兄，很謝謝她對消防救護的付出。