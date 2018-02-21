台北東區「皮醫生的店」傳火警 民眾紛紛走避

發生火災的「皮醫生的店」位於台北東區商圈。（圖擷取自GooleMap街景服務）

2018-02-21 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北東區商圈驚傳火警！位於大安路1段52巷的「皮醫生的店」下午3時30分許有火苗竄出，由於火災現場距SOGO百貨公司及黃金商圈不遠，現場民眾紛紛走避。

據《TVBS》報導，火災發生後，業者第一時間使用滅火器試圖滅火，卻無法控制火勢，所幸消防人員隨即趕抵現場並拉水線灌救，順利將火勢撲滅，據悉，這場火警僅造成財物損失，並沒有人員傷亡。