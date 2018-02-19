擦撞出車禍 法務部長邱太三照常酒測

邱太三下車後連連向計程車運將道歉。（記者許國楨翻攝）

2018-02-19 12:28

〔記者許國楨／台中報導〕「有眼不識太三」？法務部長邱太三昨天大年初三（18日）開車到台中拜訪親友，途中疑未注意車距追撞前方停等紅燈計程車，他下車後連連道歉，幸好車輛只是輕微擦撞沒有人受傷，且雙方都沒有酒駕；至於外界傳出當時連同處理車禍員警及計程車運將都不知道對方是法務部長，「有眼不識太三」，警方表示，當下即認出是部長但仍秉公處理。

警方指出，這起車禍發生在昨天下午3點多，邱太三自己開車到台中訪友拜年，途中行經台灣大道及館前路口時追撞前方停等紅燈的計程車，造成對方車輛後保桿及邱的轎前保桿凹陷，雙方都沒受傷，邱下車後連連向計程車蔡姓運將道歉，表示不小心擦撞真是不好意思，但因當時他戴著墨鏡，運將第一時間並未認出是法務部長，才會有「有眼不識太三」的傳出流出。

警方到場處理時未等邱拿出證件即認出是部長，但為了避免造民眾觀感問題當下仍秉公處理，依規定對兩造一併進行酒測，結果雙方均無酒精反應，邱表示希望當場和解，但運將堅持交由保險公司處理，警方初步研判，邱太三疑未保持安全車距加上未注意車前狀況才會釀禍，但詳細肇事原因仍有待進一步釐清。