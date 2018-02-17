暖男警所長掌勺 員警驚呼：米其林大廚現身？

2018-02-17 14:58

〔記者許國楨／台中報導〕米其林大廚現身？台中市第二分局育才派出所長張世杰，公務繁忙之餘最大興趣，就是下廚煮一桌美味佳餚與親朋好友共享，因廚藝精湛，連所內志工媽媽也常吵著請他傳授廚藝，今年除夕夜他不藏私，煮了年節相當應景的麻油雞及幾道年菜，慰勞所內員警的五臟廟，大家所內一同圍爐，歡笑聲不斷。

傳統除夕圍爐是家人團圓慶賀的重要日子，但有一群人如警消、協勤民力等，犧牲與家人團圓相聚的時刻，在寒風中默默辛苦執勤，台中市第二分局育才派出所轄內有一中商圈、中友百貨等景點，年節前即湧入大量逛街購物人潮，為維護周邊治、交安穩定及民眾各項服務需求，警方動員了所有人力、物力資源，確保每一位民眾都能在安全、和諧的環境中歡度佳節。

據了解，張世杰平日公務繁忙之餘，最大的興趣就是下廚煮一桌美味佳餚與親朋好友共享，廚藝精湛人人稱許，且經常透過臉書和大家分享，光看圖片就讓閱者食指大動心嚮往之，連所內志工媽媽也常吵著請所長傳授廚藝。

今年除夕夜張世杰不藏私，特別將大師級的廚藝搬到所內施展，煮了年節相當應景的麻油雞及幾道年菜慰勞溫暖所內員警的五臟廟，分局長沈炳信也至所內與員警圍爐，以實際行動慰勉辛勞的執勤員警，大家一同圍爐，一樣歡笑聲不斷直讚:簡直是米其林大廚現身，且吃過張所長美味佳餚的員警，個個開心得合不攏嘴，直呼好飽好幸運，度過一個溫馨的除夕夜。