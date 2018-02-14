交保不到2週 前海陸壯漢又涉搶劫性侵被收押

2018-02-14 16:50

〔記者錢利忠／台北報導〕海軍陸戰隊退伍的林姓壯漢，習得一身好武藝，卻不思進取遊走社會邊緣，因案多次進出監牢，他日前出獄不久，另因涉竊盜案遭桃園檢方聲押，後來僥倖獲交保後不到半個月，他又在台北市犯下強盜、性侵夜歸女子的重大刑案，警方循線將他逮捕到案後，台北地檢署考量他涉重罪、有逃亡及再犯之虞，依刑度10年以上的強盜強制性交罪將他聲押獲准。

檢警調查，年僅30多歲的林男，曾在海軍陸戰隊服役，體型魁武、身手不凡，但他多年前退伍後，卻屢犯刑案而多次進出牢獄；上月底，遊手好閒的他缺錢花用，涉嫌在桃園犯下竊盜案件，被捕後一度遭檢方聲押，但後來獲法官裁定交保。

林男獲交保後不思悔改，竟又在2個星期內，自桃園北上到台北市遊蕩，並鎖定夜歸女子犯案，趁凌晨人煙稀少時，在市民大道及中山北路交叉口附近，持刀尾隨外出遛狗的女子，將刀架在被害女子脖子上行搶。

被害女子哭喊身上沒錢，林男卻不罷休，還色膽包天地將被害女子強押到暗巷內，性侵被害女子得逞；事發當下，被害女子擔心遭遇不測，嚇得不敢出聲呼救，後來才赴警局報案求救。

檢警調閱事發現場附近監視器畫面，循線拘捕林男到案；林男到案後雖矢口否認，但檢方比對監視器畫面，以及被害人指述及相關物證後，認定林男涉嫌重大，不採信其辯詞。