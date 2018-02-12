華航空姐遭日本海關查獲 夾藏6公斤金條入境大阪

華航關姓空服員（竪領者）2月10日執行CI 158台北大阪勤務，但她以台幣33000元代價，替一名黃金存關劉姓旅客夾帶6公斤走私日本，但在日本入關時為日本海關查獲。（記者姚介修攝）

2018-02-12 17:07

〔記者姚介修／桃園機場報導〕本月10日，華航空服組員飛日本大阪夾藏6公斤黃金條進日本，遭日本海關查獲，在留置罰款後今天下午回到桃園機場，依照公司規定將面臨開除的命運，據了解，黃金走私集團已經鎖定航空公司組員，並有「組員夾帶黃金進日本的宣傳文宣」，而這份文宣已經在組員之間瘋傳，該名組員應該不是第一個走私黃金入境日本的組員。

這名關姓組員是於本月10日執行華航158次班機任務，在出境時，持劉姓旅客的存關單提領6塊長12公分、寬5分、高1公分的黃金，每塊重量是1公斤，隨後就依照文宣中教戰守則，將黃金塞到隨身行李箱夾層，未料，進到日本仍遭日本海關查獲，當場扣留調查罰款，今天中午以組員身份搭機返回台灣桃園機場。

據瞭解，希望組員可以夾帶黃金前往日本的文宣，已經在組員群組之間瘋傳一段時間，每塊長12公分、寬5公分、高1公分的黃金，重量是1公斤，代價是每公斤5500元台幣，由於在台灣交付黃金都是在組員通過隨身行李安檢後，由旅客或組員本身，持之前旅客入境海關暫存在桃園機場倉棧的黃金之提領單提領即可，文宣也提到其實組員進到日本的檢查很鬆，在風險低高利潤的誘惑下，自然有人願意冒着被開除的命運鋌而走險。

華航關姓空服員（竪領者）2月10日執行CI 158台北大阪勤務，但她以台幣33000元代價，替一名黃金存關劉姓旅客夾帶6公斤走私日本，但在日本入關時為日本海關查獲。（記者姚介修攝）