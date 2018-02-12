82歲老翁半套店「鬆一下」按摩女胸罩丟沙發被逮！

2018-02-12 10:27

〔記者方志賢／高雄報導〕82歲張姓老翁到色情按摩店尋歡，找來52歲按摩女「鬆一下」，雙方協議90分鐘、1600元半套性交易，警搜索時2人衣衫不整，按摩女胸罩丟在沙發上，2人坦承約好「打手槍」，錢付了，還未完事就遇警臨檢。

警方調查，三民區九如二路一家「音樂美容坊」涉嫌經營半套色情按摩，前天下午警前往臨檢，在店內A13室內查獲82歲張男與52歲李女按摩加半套性交易服務（俗稱打手槍）。

警方表示，進入房間搜索時，張男、李女2人均衣衫不整，李女的內衣棄置於一旁沙發上，現場查獲使用過的衛生紙3團、按摩精油2瓶及未使用過的保險套5個。

李女辯稱，因房內開暖爐，覺得燥熱才脫去內衣；衛生紙團則是擦汗、擦口水使用的。

李女也坦承，去年11月面試時，負責人「阿博」就曾提及該店是「半套店」，也知道櫃台人員與張男對半套性交易及金額達成共識，再經廣播通知她前往服務，她記得張男之前來過店裡，一樣由她招待。

但雙方否認已完成性交易，辯稱剛開始按摩不久，警方就進來了，尚未開始辦事。

對於警方詢問「李女是否全身赤裸」、「李女有無對其生殖器愛撫」、「有無撫摸或親吻李女身體及性器官」等問題，張男均以「燈光昏暗、不清楚」為由，閃爍其詞。

兩人坦承雙方約好要「打手槍」，而且錢都付了，誰知還未完事就遭警方臨檢，老翁言談中竟頗有惋惜之意！

楊姓負責人否認媒介雙方性交易，辯稱是小姐與客人的私下交易，但因有張男及李女之證詞及保險套等物品佐證，警方訊後將楊男依妨害風化罪送辦，張男及李女則依社會秩序維護法移請裁處。