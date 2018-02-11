苦命女寒冬取暖燒毀阿公古厝 暖警關懷重拾希望

2018-02-11 13:48

〔記者許國楨／台中報導〕李姓女子自幼父母雙亡，高中畢業後開始自力更生，最近因生活不順遂很懷念兒時與阿公同住情景搬回簡陋矮房居住，沒想到寒流來襲為省電生火取暖竟意外燒掉祖厝還波及兩旁住戶，面臨鉅額賠償及刑責差點尋短，所幸警方得知發動社會資源協助，讓她不再孤單重拾求生意志，更有勇氣面對未來。

台中市第一分局西區所日前獲報西區四維街發生火警，警員林政毅、林志營趕赴現場協助管制交通，所幸火勢經消防人員全力灌救後迅速獲得控制未造成傷亡，惟眼尖林員當時發現呆立對街的33歲李女狀極無助，經了解才發現，原來李女是起火點屋主，而起火原因竟是因天冷燒木炭取暖，睡著後不慎延燒而波及鄰居。

李女表示因急於逃生，所有現金、證件及家當均來不及帶走而付之一炬，所以才會茫茫然的不知道該怎麼辦，加上年幼時父母雙亡，胞姐亦遠嫁、多年未聯繫，頓時舉目無親，連棲身之處都沒有，眼看還要負起賠償及相關刑責，讓她差點崩潰甚至萌生尋短念頭。

平時熱心助人的林員得知趕緊聯繫神岡區通天宮協助李女申請急難補助，主委許永欣隨即至西區所轉頒救助金3000元，林員同時馬不停蹄協助轉介李女向區公所申請馬上關懷補助並多家慈善團體助申請補助，讓原本對未來完全不抱任何希望的李女，在寒冬中仍能感受到社會的溫暖。

李女向林員說，高中畢業後獨自在外賃居，雖然餐廳服務生的工作每月只有2萬餘元，但平時省吃儉用還算自在，最近因生活不順遂很懷念小時候和阿公同住情景，才會搬回簡陋矮房裡居住，沒想到遭此巨變，感謝警方及熱心人士的協助，讓她不再孤單、更有勇氣面對未來。