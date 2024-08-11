七夕求婚夜放煙火 澎湖廠商未依商品使用說明施放遭開罰

浪漫求婚少不了煙火助陣，但卻未依商品使用說明遭消防局開罰。（澎湖交通觀察日誌提供）

2024/08/11 11:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨（10）日七夕浪漫夜，澎湖福朋喜來登飯店夜間上演1場浪漫求婚記，並施放煙火助興。但煙火廠商未依「商品使用說明」施放，遭澎湖縣政府消防局帶回製作筆錄，將依爆竹煙火管制條例第29條第1項第7款規定處罰，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並未外傳「未依規定申請」施放，主要是規模未達申請標準。

根據了解，昨晚7時許，澎湖外垵一名年輕人，利用七夕佳節，在親朋好友簇擁下，以福朋喜來登為主舞台，向愛慕多時的女友浪漫求婚，並雇請廠商施打煙火，襯托現場浪漫回憶，但煙火施放點在大馬路旁，不僅震撼來往人車，四處噴射的火花，也引燃煙火紙盒，差點釀成火警，民眾紛紛向警消報案。

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澎湖縣政府消防局調查指出，10日晚間7時26分受理光明派出所警員通知，指稱馬公市新店路喜來登旁有民眾施放爆竹煙火，請消防局派員前往查處。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊1車2人，由分隊長許乃文帶隊前往現場查察。

現場施放一般爆竹煙火，係以電子設備接線方式串接使用，未依其商品使用說明進行施放，違反澎湖縣爆竹煙火施放管制自治條例第8條第1項規定，爰依爆竹煙火管制條例第29條第1項第7款規定處罰。因煙火規模未達申請標準，並非外傳未經申請施放開罰，但雙方廠商與上次澎湖開台天后宮「巷仔媽」深夜施放煙火擾民，都是同一個廠商。

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