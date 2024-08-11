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    看護婦帳戶疑供給詐團 違規穿越馬路被警攔下居然是通緝犯

    姚姓婦人違規穿越馬路，被騎機車經過的巡邏員警發現。（記者王冠仁翻攝）

    姚姓婦人違規穿越馬路，被騎機車經過的巡邏員警發現。（記者王冠仁翻攝）

    2024/08/11 12:33

    〔記者王冠仁／台北報導〕69歲姚姓婦人疑因將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，輾轉成為詐欺、洗錢防制法通緝犯，但她仍不自知。她平時在醫院擔任看護，某天下班要返家時，徒步行經台北市一處路口時，卻違規穿越馬路，恰好當時巡邏經過的員警見狀，立刻上前將她攔下準備開罰。沒想到，警方一查她身分，發現她是通緝犯，當場將她逮捕並解送歸案。

    警方調查，姚姓婦人平時在醫院擔任看護，經常不在家。某次她結束看護工作要返家時，徒步行經台北市襄陽路與懷寧街路口，當時行人號誌是紅燈，她卻不顧往來車流而違規穿越馬路，隨即遭巡邏經過的仁愛路派出所警員張勝富、朱浩維與警專實習生洪逸臣攔下。

    姚被攔下後，第一時間還反問員警「我剛才有闖紅燈嗎？」員警進一步釐清她身分準備開罰時，沒想到員警透過她的身分證字號一查，赫然發現她是被台北地檢署發布通緝在案的通緝犯。

    姚得知自己被通緝後也相當驚訝，這才說可能是她擔任看護經常不在家，因此沒有收到地檢署的通知文件，沒有如期出庭，她也隨即遭警方逮捕並解送歸案。

    警方呼籲，113年為台北市交通安全年，用路人應共同遵守交通規則，車輛行經路口要減速慢行、停讓行人；行人也應依照標誌、號誌指示穿越道路，一同營造友善安全的通行環境。

    姚姓婦人違規穿越馬路，被騎機車經過的巡邏員警發現。（記者王冠仁翻攝）

    姚姓婦人違規穿越馬路，被騎機車經過的巡邏員警發現。（記者王冠仁翻攝）

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